Lucca starà fuori un paio di settimane l’annuncio di Manna | Sta a lui dimostrare di essere da Napoli
Il direttore sportivo ha confermato che il giocatore rimarrà fuori per circa due settimane a causa di una distorsione alla caviglia subita durante l'ultima amichevole. L'infortunio si è verificato nel finale della partita persa 3-1 contro l'Arezzo. Resta da vedere se sarà in condizione di tornare in campo prima di due settimane. La squadra si sta preparando in assenza del giocatore, che deve dimostrare di essere pronto per tornare a Napoli.
Il direttore sportivo Giovanni Manna annuncia che Lorenzo Lucca starà fuori un paio di settimane per la distorsione alla caviglia che ha subito ieri nel finale dell’amichevole persa 3-1 contro l’Arezzo. “Lucca è un ragazzo che ha tante cose, ha doti importanti. Sicuramente ci sono degli aspetti che lui deve migliorare e lo sa. Sta a lui di dimostrare di valere la maglia del Napoli. Lo abbiamo pagato tanto, ma aveva segnato 14 gol con l’Udinese, era il vice di Kean in Nazionale. Piccoli è stato pagato quasi la stessa cifra e aveva segnato meno di lui. Poi il mercato è strano e può succedere di tutto, ieri si è fatto male e starà fuori un paio di settimane”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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