Il direttore sportivo Giovanni Manna annuncia che Lorenzo Lucca starà fuori un paio di settimane per la distorsione alla caviglia che ha subito ieri nel finale dell’amichevole persa 3-1 contro l’Arezzo. “Lucca è un ragazzo che ha tante cose, ha doti importanti. Sicuramente ci sono degli aspetti che lui deve migliorare e lo sa. Sta a lui di dimostrare di valere la maglia del Napoli. Lo abbiamo pagato tanto, ma aveva segnato 14 gol con l’Udinese, era il vice di Kean in Nazionale. Piccoli è stato pagato quasi la stessa cifra e aveva segnato meno di lui. Poi il mercato è strano e può succedere di tutto, ieri si è fatto male e starà fuori un paio di settimane”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - “Lucca starà fuori un paio di settimane”, l’annuncio di Manna: “Sta a lui dimostrare di essere da Napoli”

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Napoli, la Roma continua a spingere per Manna: c’è l’annuncio di MorettoA Napoli, le trattative per il trasferimento di un direttore sportivo continuano a essere al centro dell’attenzione.

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Gimenez starà fuori due mesi a causa di un infortunio alla caviglia. La situazione potrebbe incidere sulla cessione del ragazzo, essendo impossibilitato a sostenere le visite mediche. C’è da capire se ci saranno ripercussioni sul mercato in entrata del Milan x.com