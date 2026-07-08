Svolta Napoli l’annuncio di Gianluca Di Marzio | Manna ha bloccato un giocatore

Da spazionapoli.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli blocca Ezequiel Zeballos. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Manna vorrebbe chiudere quest’operazione a prescindere dalle uscite. Napoli, bloccato Zeballos: le ultime. Il mercato del Napoli può avere il suo primo acquisto anche senza le uscite. Secondo Gianluca Di Marzio, il Napoli avrebbe di fatto bloccato l’acquisto di Ezequiel Zeballos. L’argentino, classe 2002, è stato messo fuori rosa dal Boca Juniors in queste ore per aver rifiutato di rinnovare il suo contratto con il club (attualmente in scadenza a dicembre). Il Napoli ha bloccato il calciatore e accelererà i contatti con il Boca già nelle prossime ore. Manna infatti crede molto in questo acquisto in prospettiva, che può arrivare a cifre accessibili in considerazione della sua situazione contrattuale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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