Napoli la Roma continua a spingere per Manna | c’è l’annuncio di Moretto
A Napoli, le trattative per il trasferimento di un direttore sportivo continuano a essere al centro dell’attenzione. Nonostante la resistenza della società partenopea, la Roma ha rafforzato il pressing, cercando di convincere Giovanni Manna a lasciare il club. L’interesse da parte dei Friedkin si è fatto più intenso, e si parla di un possibile annuncio nelle prossime settimane. La situazione resta in evoluzione e le parti coinvolte continuano a negoziare senza confermare ufficialmente nulla.
Giovanni Manna rimane nel mirino della Roma, con i Friedkin che intensificano gli sforzi per strappare il direttore sportivo al Napoli nonostante la resistenza di De Laurentiis. Manna-Roma: i tentativi continui dei Friedkin. Secondo quanto rivela Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, esperto di mercato internazionale, i Friedkin hanno moltiplicato i contatti nelle ultime ore per convincere il Napoli a cedere Manna. La famiglia proprietarie giallorosse hanno identificato il direttore sportivo azzurro come il profilo ideale per guidare il progetto tecnico della Roma, ritenendolo il candidato che meglio si adatta alle loro ambizioni di mercato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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