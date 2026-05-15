Napoli la Roma continua a spingere per Manna | c’è l’annuncio di Moretto

A Napoli, le trattative per il trasferimento di un direttore sportivo continuano a essere al centro dell’attenzione. Nonostante la resistenza della società partenopea, la Roma ha rafforzato il pressing, cercando di convincere Giovanni Manna a lasciare il club. L’interesse da parte dei Friedkin si è fatto più intenso, e si parla di un possibile annuncio nelle prossime settimane. La situazione resta in evoluzione e le parti coinvolte continuano a negoziare senza confermare ufficialmente nulla.

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