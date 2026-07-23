Lucca distorsione alla caviglia | il mercato resta in attesa

Lorenzo Lucca si è infortunato alla caviglia destra durante gli ultimi minuti di un’amichevole contro l’Arezzo. L’attaccante si è fermato dopo aver subito una distorsione. La squadra sta aspettando aggiornamenti sulle sue condizioni e sui tempi di recupero.

Il Napoli attende novità sulle condizioni di Lorenzo Lucca. L’attaccante si è fermato nei minuti finali dell’amichevole persa contro l’Arezzo. Il problema riguarda la caviglia destra. Il centravanti ha lasciato il terreno di gioco all’85’, dopo aver riportato una distorsione. Al momento non è ancora possibile stabilire la gravità dell’infortunio. Saranno gli accertamenti dei prossimi giorni a chiarire il quadro. Secondo TuttoMercatoWeb, dal club filtra prudenza. Non ci sarebbe particolare preoccupazione, ma lo staff medico vuole attendere l’evoluzione del problema prima di indicare tempi precisi per il rientro. La durata dello stop potrebbe avere conseguenze anche sul mercato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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