lucca distorsione alla caviglia

Durante un’amichevole contro l’Arezzo, un calciatore ha lasciato il campo prima del termine a causa di una distorsione alla caviglia destra. Nei giorni successivi, sarà sottoposto a valutazioni mediche per determinare l’entità dell’infortunio.

Lorenzo Lucca è uscito anzitempo dall’amichevole contro l’Arezzo per una distorsione alla caviglia destra. Sarà valutato nei prossimi giorni. L'articolo ilNapolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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