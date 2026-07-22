Lucca distorsione alla caviglia
Durante un’amichevole contro l’Arezzo, un calciatore ha lasciato il campo prima del termine a causa di una distorsione alla caviglia destra. Nei giorni successivi, sarà sottoposto a valutazioni mediche per determinare l’entità dell’infortunio.
Lorenzo Lucca è uscito anzitempo dall’amichevole contro l’Arezzo per una distorsione alla caviglia destra. Sarà valutato nei prossimi giorni. L'articolo ilNapolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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