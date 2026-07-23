Lucarelli Jr e Apolloni sono stati assolti dopo che una giovane donna è stata accusata di aver subito uno stupro. La corte ha stabilito che non ci sono prove sufficienti per dimostrare la presenza di un’intossicazione da alcol tale da compromettere la capacità della vittima. Gli elementi raccolti nel corso delle indagini non hanno confermato la versione della giovane, e quindi i due imputati sono stati prosciolti. La decisione è stata comunicata dopo un procedimento durato diversi mesi.

Gli elementi raccolti "non sono sufficienti" per attribuire alla giovane uno stato di acuta intossicazione da alcol "tale da escluderne la capacità di prestare un valido consenso ai rapporti sessuali" La Corte d’Appello di Milanoha ribaltato il verdetto di primo grado, assolvendo lo scorso aprile i calciatori Mattia Lucarelli, figlio dell’ex attaccante del Livorno Cristiano, e Federico Apolloni. I due ragazzi erano stati accusati insieme ad altri 3 amici, di stupro di gruppo ai danni di una studentessa statunitense, una vicenda che risale alla notte tra il 26 e il 27 marzo 2022. Secondo i giudici della prima sezione penale, gli elementi raccolti sono“insufficienti”per attribuire alla ragazza uno stato di intossicazione da alcol“tale da escluderne la capacità di prestare un valido consenso ai rapporti sessuali”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Lucarelli Jr e Apolloni sono stati assolti: “Condotta moralmente discutibile ma nessuna prova di stupro”

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