Luca Esposito soffocato picchiato e bruciato | cosa rivela l’autopsia Il mistero delle spunte su Whatsapp dopo la morte la fede e la moglie mai vista

L’autopsia ha confermato che il corpo del giornalista di 53 anni presentava segni di asfissia meccanica violenta, accompagnata da tracce di percosse e ustioni. È stato trovato senza vita in un terreno agricolo di Eboli, domenica 19 luglio. Sul suo cellulare sono state trovate spunte su WhatsApp dopo la morte, e la moglie, che non è mai stata vista pubblicamente, è coinvolta nelle indagini.

« Asfissia meccanica violenta » recita l’esito dell’esame autoptico su Luca Esposito, come veniva chiamato Luigi, il giornalista di 53 anni, trovato senza vita e dato alle fiamme in un terreno agricolo nel comune di Eboli, in provincia di Salerno, domenica scorsa, 19 luglio. Il decesso sarebbe riconducibile a uno strangolamento o a uno strozzamento, cioè alla compressione del collo. L’autopsia, durata oltre tre ore, ha però lasciato aperti diversi interrogativi. Il corpo bruciato e le fratture ancora da spiegare. Resta da stabilire il momento in cui il corpo è stato dato alle fiamme, se cioè Esposito fosse già morto oppure ancora in vita. Sul cadavere sono state riscontrate numerose fratture, soprattutto nella zona delle costole, la cui origine è ancora sotto verifica. 🔗 Leggi su Open.online

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