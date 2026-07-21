Un’autopsia sarà eseguita nel pomeriggio su Luigi ‘Luca’ Esposito, il giornalista trovato morto e carbonizzato domenica mattina in un’area di Eboli. L’esame sul corpo si svolgerà all’ospedale della città. La polizia sta indagando sulle cause della morte e sulla dinamica dell’incendio che ha portato al decesso. Nessun dettaglio è stato ancora rivelato sui possibili responsabili o motivi.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ in programma nel pomeriggio all’ospedale di Eboli, in provincia di Salerno, l’autopsia sul corpo di Luigi ‘Luca’ Esposito, il giornalista trovato morto carbonizzato domenica mattina. L’esame dovrà sciogliere alcuni dei molti nodi legati alla morte del 53enne pubblicista, noto per i suoi commenti sportivi. Gli inquirenti escludono che l’omicidio sia legato alla sua attività professionale. Si punta sulla pista personale o privata. E resta ancora da sciogliere il giallo legato al suo presunto lavoro all’Arpac, l’Azienda regionale di protezione ambientale che ha invece escluso categoricamente che Esposito fosse un suo dipendente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il mistero della morte del giornalista Luca Esposito: primi responsi, nel pomeriggio l’autopsia

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