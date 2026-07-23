Il corpo di Luca Esposito, giornalista salernitano, è stato ritrovato carbonizzato in un'area di Eboli. Le forze dell'ordine stanno cercando il suo telefono cellulare e stanno esaminando gli ultimi contatti effettuati prima della morte. La polizia sta indagando sul caso, ma non ci sono ancora ipotesi ufficiali sulla causa del decesso. La scena del ritrovamento è stata sottoposta a rilievi.

Mistero sulla morte di Luca Esposito, il giornalista trovato carbonizzato a Eboli: si cerca il cellulare mentre emergono dettagli sugli ultimi contatti. I retroscena e le ultime comunicazioni inviate alla vittima sono stati resi noti dall’agenzia di stampa ANSA. Come riportato dall’ANSA, un conoscente del professionista ha spiegato durante una trasmissione televisiva di aver cercato Luca Esposito tramite messaggistica istantanea nella mattinata di domenica. Dopo un’iniziale mancata consegna, le notifiche di ricezione sono risultate attive soltanto nel tardo pomeriggio, lasciando ipotizzare che l’apparecchio fosse stato riacceso o trasferito in un’area coperta da segnale di rete. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Luca Esposito: si infittisce il giallo sul giornalista salernitano trovato privo di vita a Eboli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giornalista ucciso nel Salernitano: il giallo si infittisce

Notizie e thread social correlati

Luigi “Luca” Esposito, chi è il giornalista sportivo e dirigente regionale ucciso a Eboli nel SalernitanoUn giornalista sportivo e dirigente regionale è stato ucciso a Eboli, nel Salernitano.

Giallo a Eboli, ucciso e bruciato il giornalista Luca EspositoIl corpo di un giornalista di 53 anni è stato trovato senza vita in un campo lungo la statale 7bis nel comune di Eboli, nella notte tra il 18 e il 19...

Temi più discussi: Giallo di Eboli, ucciso il giornalista Luca Esposito: il mistero del falso lavoro all'Arpac; Chi era davvero Luigi 'Luca' Esposito, il giornalista ucciso a Eboli; Giornalista ucciso, massacrato di botte prima di essere bruciato; Eboli, il giornalista sportivo Luca Esposito ucciso a colpi di pistola e bruciato: Era diretto alla casa al mare.

Qualcuno ha riacceso o ha spostato il telefono del giornalista uccisoSi infittisce il mistero che avvolge la vicenda di Luigi 'Luca' Esposito, il 53enne giornalista salernitano, trovato carbonizzato domenica mattina in un terreno agricolo nel comune di Eboli (Sa). (ANS ... ansa.it

Luca Esposito, il giornalista ucciso a Eboli: Qualcuno ha riacceso o ha spostato il suo telefonoSi infittisce il mistero che avvolge la vicenda di Luigi 'Luca' Esposito, il 53enne giornalista salernitano, trovato carbonizzato domenica mattina in un terreno agricolo nel comune ... ilmattino.it