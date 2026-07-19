Un giornalista sportivo e dirigente regionale è stato ucciso a Eboli, nel Salernitano. L’uomo, noto come Luca Esposito ma all’anagrafe Luigi, era riconosciuto come una delle voci più note dell’informazione sportiva locale. La sua morte è avvenuta in circostanze non ancora chiarite. La polizia sta indagando sull’accaduto senza aver reso noti dettagli al momento.

Per tutti era semplicemente Luca Esposito, anche se all’anagrafe il suo nome era Luigi. Così firmava gli articoli, così si presentava ai lettori e ai telespettatori che negli anni avevano imparato a conoscerlo come una delle voci più note dell’informazione sportiva salernitana. Esposito, 53 anni, il cui cadavere carbonizzato è stato trovato in un terreno agricolo di Eboli (Salerno), affiancava all’attività professionale nell’amministrazione pubblica una lunga esperienza nel giornalismo. Era dipendente dell’Arpac, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, in servizio nella sede di Avellino, ma la sua grande passione era il calcio, raccontato per anni attraverso quotidiani, televisioni e testate online. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Luigi “Luca” Esposito, chi è il giornalista sportivo e dirigente regionale ucciso a Eboli nel Salernitano

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Caso Epstein, le foto della morte in carcere - 1mattina News 05/02/2026

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