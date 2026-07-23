Luca Carboni | Le corse in moto con Dalla il mio viaggio libero e la rinascita dopo la malattia con le canzoni e un libro

Da corrierefiorentino.corriere.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Luca Carboni ha raccontato che le corse in moto con Dalla rappresentano un viaggio libero. Ha anche parlato della rinascita dopo una malattia, trovata nelle canzoni e in un libro. Ricorda una canzone del suo album del 1987, “Lungomare”, dove nel ritornello si canta: “Perché la vita è incontrarsi e illuminare il buio”. Secondo lui, i concerti sono un momento di incontro e di luce.

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«Nell’album Luca Carboni del 1987 c’era una canzone intitolata Lungomare. Nel ritornello cantavo: “Perché la vita è incontrarsi e illuminare il buio.”. Mi piace pensare che questi concerti siano questo: incontrarsi e illuminare il buio. Insieme», suggerisce Luca Carboni. Quarant’anni di canzoni. Le elaborazioni grafiche dei suoi dipinti. Ricordi di vita artistica e privata raccolti anche nel suo primo libro, già in ristampa. E una gran voglia di riabbracciare il pubblico. C’è tutto questo nella nuova «primavera» di Carboni, di rientro a Firenze - poco più di un mese dopo il duetto con l’amico Cesare Cremonini alle Cascine — per portare al Parco Mediceo di Pratolino, domani (ore 21. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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