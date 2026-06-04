Una grande folla si è radunata per incontrare l’autore, che ha firmato copie del suo libro autobiografico, scritto come un racconto condiviso per una generazione. La presentazione si è svolta tra entusiasmo e affetto, con molte persone che hanno preso parte all’evento. La libreria ha visto passare molte copie, tutte firmate con dediche personalizzate. La scena ha rappresentato un momento di condivisione tra l’autore e i lettori, in un clima di partecipazione collettiva.

Un bagno di folla e di affetto, tra le copie della sua autobiografia che passano di mano in mano per una firma e una dedica. È l'atmosfera che accoglie Luca Carboni alla Feltrinelli di Via Appia a Roma, dove ritrova il suo pubblico in un contesto più intimo per il firmacopie di 'Luca non parlava mai' (Sem). Un libro che, dal suo debutto il 12 maggio, è schizzato in cima alle classifiche di vendita, generando un passaparola inarrestabile. Un'accoglienza straordinaria che ha meravigliato lo stesso Carboni, che confessa di non aver previsto un tale calore. "Ma no, non mi aspettavo, non mi aspettavo niente", confessa il cantautore all’Adnkronos. “Per me questo è un viaggio nuovo, misterioso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Luca Carboni: "Il mio libro un viaggio collettivo per una generazione"

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Maurizio Biancani - REAL TEAM TV

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