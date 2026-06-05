Luca Carboni | Non mi aspettavo tanto affetto Il mio libro è un viaggio per una generazione
Durante un evento a Roma, il cantautore ha dichiarato di non aspettarsi così tanto affetto da parte del pubblico. Ha descritto il suo libro, intitolato ‘Luca non parlava mai’, come un viaggio rivolto a una generazione. L'incontro è stato dedicato alla firma delle copie dell'autobiografia, a cui hanno partecipato i fan.
Le parole del cantautore bolognese durante l'incontro con il pubblico alla Feltrinelli di Roma per il firmacopie della sua autobiografia ‘Luca non parlava mai’. L’artista racconta la sorpresa per il calore dei fan e svela le emozioni di un "viaggio nuovo e misterioso". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Luca Carboni: Non mi aspettavo tanto affetto. Il mio libro è un viaggio per una generazione
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Per la rubrica condivisone non richiesta dei ricordi al bar stamattina passavano sei bella davvero di Luca Carboni che mi ha ragazzo che non mi piaceva e quando mi ha chiesto non dici niente? Ho risposto: hai fame? Non mi saluta da allora. x.com
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