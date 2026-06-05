Luca Carboni | Non mi aspettavo tanto affetto Il mio libro è un viaggio per una generazione

Notizia in breve

Durante un evento a Roma, il cantautore ha dichiarato di non aspettarsi così tanto affetto da parte del pubblico. Ha descritto il suo libro, intitolato ‘Luca non parlava mai’, come un viaggio rivolto a una generazione. L'incontro è stato dedicato alla firma delle copie dell'autobiografia, a cui hanno partecipato i fan.