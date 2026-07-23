Luca Bernardo con Vannacci polemica in Forza Italia E anche Sala rimane stupito

Da ilgiorno.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il capogruppo di Forza Italia in Comune e candidato sindaco alle elezioni del 2021 ha deciso di aderire a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. La scelta ha suscitato sorpresa tra alcuni esponenti del partito, tra cui il sindaco di Milano, che si è detto stupito dalla decisione. La notizia ha generato una polemica interna nel partito di centrodestra, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa adesione.

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Milano – Un fulmine a ciel sereno. Il capogruppo di Forza Italia in Comune Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra alle elezioni comunali del 2021, aderisce a Futuro Nazionale d i Roberto Vannacci. Dal moderatismo azzurro all’ estremismo di destra del partito del generale. Una mossa che ha lasciato stupefatti molti, a partire da l sindaco Giuseppe Sala (“Bernardo in FN? Lo troverei molto strano, ci parlerò, mi sembra una scelta un po’ particolare”). Ma è tutto vero. A metà pomeriggio di ieri una nota informa i cronisti che oggi alle 11, negli uffici dei gruppi consiliari comunali in via Marino, è convocata una conferenza stampa con Bernardo e il consigliere regionale di FN Luca Ferrazzi, coordinatore lombardo in pectore del partito di Vannacci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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