luca bernardo con vannacci polemica in forza italia e anche sala rimane stupito

Notizia in breve

Il capogruppo di Forza Italia in Comune e candidato sindaco alle elezioni del 2021 ha deciso di aderire a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. La scelta ha suscitato sorpresa tra alcuni esponenti del partito, tra cui il sindaco di Milano, che si è detto stupito dalla decisione. La notizia ha generato una polemica interna nel partito di centrodestra, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa adesione.