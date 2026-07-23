Luca Bernardo con Vannacci polemica in Forza Italia E anche Sala rimane stupito
Il capogruppo di Forza Italia in Comune e candidato sindaco alle elezioni del 2021 ha deciso di aderire a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. La scelta ha suscitato sorpresa tra alcuni esponenti del partito, tra cui il sindaco di Milano, che si è detto stupito dalla decisione. La notizia ha generato una polemica interna nel partito di centrodestra, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa adesione.
Milano – Un fulmine a ciel sereno. Il capogruppo di Forza Italia in Comune Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra alle elezioni comunali del 2021, aderisce a Futuro Nazionale d i Roberto Vannacci. Dal moderatismo azzurro all’ estremismo di destra del partito del generale. Una mossa che ha lasciato stupefatti molti, a partire da l sindaco Giuseppe Sala (“Bernardo in FN? Lo troverei molto strano, ci parlerò, mi sembra una scelta un po’ particolare”). Ma è tutto vero. A metà pomeriggio di ieri una nota informa i cronisti che oggi alle 11, negli uffici dei gruppi consiliari comunali in via Marino, è convocata una conferenza stampa con Bernardo e il consigliere regionale di FN Luca Ferrazzi, coordinatore lombardo in pectore del partito di Vannacci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Notizie e thread social correlati
Luca Bernardo lascia Forza Italia e aderisce a Futuro nazionale di VannacciLuca Bernardo ha annunciato il suo passaggio da Forza Italia a Futuro Nazionale, il movimento politico guidato da Roberto Vannacci.
Luca Bernardo, capogruppo di Forza Italia al Comune di Milano passa a Futuro NazionaleIl capogruppo di Forza Italia al Comune di Milano ha annunciato il passaggio a Futuro Nazionale.
Temi più discussi: Milano, scossa nel centrodestra: capogruppo di Forza Italia passa con Vannacci; Luca Bernardo lascia Forza Italia: l'ex candidato sindaco di Milano aderisce al partito di Vannacci; Da Forza Italia a Futuro Nazionale: il cambio di Luca Bernardo, capogruppo berlusconiano a Milano; Luca Bernardo con Vannacci, polemica in Forza Italia. E anche Sala rimane stupito.
#Milano – Luca #Bernardo, ex candidato sindaco del centrodestra e capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, lascia il partito e aderisce a Futuro Nazionale di #Vannacci. x.com
Luca Bernardo strappa e aderisce a Futuro Nazionale. La comunicazione ufficiale giovedì mattina con il generale in collegamento facebook
Scossa nel centrodestra, Bernardo (capogruppo FI) va con VannacciIl capogruppo di Forza Italia al Comune di Milano Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra alle scorse elezioni comunali, aderisce a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. La comunicazione ver ... rainews.it
Luca Bernardo con Vannacci, polemica in Forza Italia. E anche Sala rimane stupitoL’ex candidato sindaco, capogruppo azzurro, aderisce a Futuro Nazionale. Non è escluso che possa essere il frontman del generale alle comunali di Milano del prossmi anno ... ilgiorno.it
Misteriosa morte del giornalista Luigi (Luca) Esposito: esecuzione e cadavere dato alle fiamme. Le prime ipotesi reddit