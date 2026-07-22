Luca Bernardo capogruppo di Forza Italia al Comune di Milano passa a Futuro Nazionale
Il capogruppo di Forza Italia al Comune di Milano ha annunciato il passaggio a Futuro Nazionale. Era stato candidato sindaco per il centrodestra alle ultime elezioni comunali. Un rappresentante del partito ha commentato che questa mossa serve a consolidare la presenza politica nella città. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni sui motivi del cambiamento.
Il pediatra era stato candidato sindaco per il centrodestra alle scorse elezioni comunali. Ferrazzi: “Così consolidiamo la presenza politica in città”. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it
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COMUNE, SALA: BERNARDO IN FUTURO NAZIONALE SCELTA STRANA, CI PARLERÒ
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