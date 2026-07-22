luca bernardo lascia forza italia e aderisce a futuro nazionale di vannacci

Luca Bernardo ha annunciato il suo passaggio da Forza Italia a Futuro Nazionale, il movimento politico guidato da Roberto Vannacci. Bernardo, ex candidato sindaco di centrodestra a Milano e attuale capogruppo in Consiglio comunale, ha comunicato la decisione attraverso i propri canali ufficiali. La sua adesione rappresenta un cambiamento nel panorama politico locale, senza ulteriori dettagli sul motivo di questa scelta.

Luca Bernardo, ex candidato sindaco del centrodestra a Milano e attuale capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, aderisce a Futuro nazionale, il movimento politico guidato dall’europarlamentare Roberto Vannacci. Il passaggio sarà ufficializzato domani mattina nel corso di una conferenza stampa in programma negli uffici di Palazzo Marino. All’incontro interverrà in collegamento anche lo stesso Vannacci. Il movimento: “Un passo importante per la crescita”. Ad annunciare l’ingresso di Bernardo è stato il consigliere regionale di Futuro nazionale, Luca Ferrazzi, attraverso la nota di convocazione della conferenza stampa. “L’adesione di... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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