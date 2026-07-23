Lo spazio espositivo tornerà dunque accessibile, seppur con una funzione completamente diversa. «I gioielli saranno trasferiti in una sala di massima sicurezza, la cui costruzione richiede tempo, per cui ci vorrà ancora un po’ prima che possa essere presentata al pubblico. L’urgenza era quella di poter riaprire al pubblico questa magnifica galleria, che inoltre comunica con la Grande Galerie che si trova proprio accanto», ha spiegato Leribault ai media. La galleria, risalente al XVII secolo, sarà quindi destinata all’esposizione degli affreschi che la decorano, oltre che di alcune sculture e opere in bronzo che non sono ancora state esposte. Come detto, i pezzi che i ladri non sono riusciti a portare via saranno invece trasferiti in una sala dotata di misure di sicurezza rafforzate. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Louvre, riapre a Galleria di Apollo dopo il «furto del secolo», con più misure di sicurezza ma senza gioielli

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Louvre, riapre la Galleria d'Apollo dopo il furto da 88 milioni ma i gioielli non ci sono più

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