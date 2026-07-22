Louvre la Galleria di Apollo riapre dopo il maxi-furto

Da quotidiano.net 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Galleria di Apollo del Louvre ha riaperto dopo il furto di gioielli avvenuto nell’ottobre 2025. I primi visitatori sono entrati nella sala del museo parigino, che era stata chiusa dopo il colpo. La notizia del furto aveva attirato l’attenzione internazionale. La riapertura si è verificata pochi mesi dopo l’accaduto. La sala, che era stata chiusa per lavori di sicurezza, è stata riaperta per consentire di nuovo l’accesso al pubblico.

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Parigi, 22 lug. (askanews) - La Galleria di Apollo del Louvre ha riaperto al pubblico dopo il clamoroso furto di gioielli dell'ottobre 2025. I primi visitatori sono tornati nella sala del museo parigino, teatro del colpo che aveva fatto il giro del mondo. La riapertura avviene però senza teche e senza gioielli esposti. Restano visibili gli affreschi, le decorazioni dorate e l'architettura della galleria, uno degli spazi più celebri del Louvre. Money Vibez Stories: l'intervista a Ezio Granchelli, amministratore delegato di Stone S.p.A C'è una frase che, più di ogni statistica, racconta il cuore del lavoro di Ezio Granchelli, amministratore delegato di Stone S. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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