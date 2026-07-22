louvre la galleria di apollo riapre dopo il maxi furto

Notizia in breve

La Galleria di Apollo del Louvre ha riaperto dopo il furto di gioielli avvenuto nell’ottobre 2025. I primi visitatori sono entrati nella sala del museo parigino, che era stata chiusa dopo il colpo. La notizia del furto aveva attirato l’attenzione internazionale. La riapertura si è verificata pochi mesi dopo l’accaduto. La sala, che era stata chiusa per lavori di sicurezza, è stata riaperta per consentire di nuovo l’accesso al pubblico.