La Galleria di Apollo del Louvre a Parigi ha riaperto al pubblico il 22 luglio, dopo essere stata chiusa a causa di un furto avvenuto lo scorso anno. La riapertura si è verificata senza i gioielli che erano stati sottratti. La galleria era stata chiusa temporaneamente per lavori di sicurezza e restauro, e ora è accessibile senza le opere rubate. Nessun dettaglio è stato comunicato sull’ammontare delle perdite o sulle misure di sicurezza adottate.

La Galleria di Apollo del Louvre a Parigi ha riaperto al pubblico mercoledì 22 luglio per la prima volta dopo il furto avvenuto lo scorso anno. Le collezioni e i gioielli preziosi che un tempo vi erano esposti sono stati però rimossi, poiché, secondo quanto dichiarato dal museo, la galleria sta tornando alla sua funzione cerimoniale originaria del XVII secolo. La sicurezza del museo parigino è stata rafforzata con l’aggiunta di nuove telecamere di sorveglianza e sistemi anti-intrusione. Il 19 ottobre 2025, giorno della rapina, i ladri impiegarono meno di otto minuti per entrare dalla finestra nella Galleria dell’Apollo e sottrarre dal Louvre i gioielli della corona, del valore complessivo di 88 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francia: riapre dopo furto la Galleria d'Apollo al Louvre ma senza gioielli

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