L'ORA PIÙ BUIA Sky Stories, ore 19.05. Con Gary Oldman, Kristin Scott Thomas e Lily James. Regia di Joe Wright. Produzione Gran Bretagna 2017. Durata: 2 ore LA TRAMA L'ora più buia (anzi le ore, i giorni) per l'Inghilterra fu quando il Parlamento inglese dopo la ritirata di Dunquerque si trovò a decidere se continuare o meno una guerra contro i nazisti che si profilava rovinosa. Il primo ministro Winston Churchill dimostra di saper ascoltare il sentimento della nazione. E la nazione vuol combattere fino all'ultimo uomo. PERCHÈ VEDERLO Perché Joe Wright (suo il recente sceneggiato su Mussolini) sa rendere benissimo il momento cruciale per la Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "L'ora più buia", dialoghi eccellenti e ritmi febbrili

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Fuori dall'oscurità di un incombente disfatta.L'ORA Più BUIA (UK, 2017) diretto da JOE WRIGHT. Interpretato da GARY OLDMAN, KRISTIN SCOTT THOMAS, LILY JAMES, STEPHEN DILLANE, BEN MENDELSOHN, RONALD PICKUP, NICHOLAS JONES, RICHARD LUMSDEN, JEREMY ... mymovies.it

L'ora più buiaÈ proprio l’anno della riscoperta della Seconda Guerra Mondiale. A fine agosto è arrivato l’epico e anticonvenzionale Dunkirk al cinema, in cui Nolan ha raccontato, con il suo consueto stile di ... it.ign.com