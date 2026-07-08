Distretto moda l’ora più buia Sos occupazione in Romagna
Il distretto moda di Rimini sta attraversando un momento di forte difficoltà. La crisi ha causato una significativa riduzione delle occupazioni nel settore, portando molte aziende a ridimensionare o chiudere le attività. La situazione è considerata tra le più critiche degli ultimi anni, con conseguenze dirette sull’occupazione e sulla produzione locale. La crisi ha colpito in modo particolare le imprese legate al settore del made in Italy, portando a una diminuzione delle attività e delle opportunità di lavoro.
Un’eccellenza del made in Italy che vive il momento più buio. Il distretto riminese della moda è in grande sofferenza e sta pagando un prezzo altissimo alla crisi che ha colpito il settore. Se le difficoltà erano inizialmente limitate alle piccole imprese artigiane, ora coinvolgono anche i marchi storici. Due su tutti a San Giovanni in Marignano, il cuore pulsante del distretto riminese: Aeffe, la maison fondata da Alberta Ferretti, e Gilmar, altra realtà di riferimento alla quale fanno capo marchi importanti come Iceberg. Il caso di Aeffe è il più emblematico. La crisi si trascina da mesi, con l’apertura della procedura di composizione negoziata della crisi seguita dall’esperto Riccardo Ranalli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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