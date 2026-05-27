Le forze dell’ordine e i soccorsi sanitari sono intervenuti nella casa di Milano di Belén Rodriguez. La showgirl è stata coinvolta in un episodio di forte tensione. Non sono stati forniti dettagli specifici su cosa sia successo, né sui motivi dell’intervento. La situazione ha richiesto assistenza urgente, senza ulteriori comunicazioni ufficiali. La vicenda si è svolta nell’ora più buia, secondo quanto riferito.

Momenti di forte tensione per Belén Rodriguez, protagonista di un episodio che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi sanitari nella sua abitazione di Milano. La showgirl argentina, nelle prime ore di lunedì 25 maggio, avrebbe accusato un forte stato di disorientamento che ha allarmato i vicini di casa, spingendoli a chiamare il 112 dopo aver sentito urla e lamenti provenire dall’appartamento. Secondo quanto emerso, tra le prime persone contattate dalle autorità ci sarebbe stato Stefano De Martino, ex marito della conduttrice e padre di Santiago. Il conduttore televisivo sarebbe stato informato direttamente dalle forze dell’ordine sia sulle condizioni di Belén sia per alcuni accertamenti legati al figlio della coppia, che in quel momento non si trovava in casa con la madre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È corso da lei, poi…”. Belen e Stefano De Martino, nell’ora più buia

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