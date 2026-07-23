L’opposizione | Citano Borsellino e bloccano un’inchiesta di mafia
L’opposizione ha criticato un voto in Parlamento, sostenendo che ha impedito l’avvio di un’indagine sulla mafia, citando la figura di un ex magistrato assassinato. Conte ha definito il voto “vergognoso” e ha chiesto alla leader di un partito di ripensarci. Il Partito Democratico ha segnalato che un ex sottosegretario alla Giustizia avrebbe ostacolato i giudici nel loro lavoro. Un’associazione ha invece chiesto chi abbia timore delle chat coinvolte.
Conte: “Voto vergognoso, Meloni ci ripensi”. Il Pd: “Un ex sottosegretario alla Giustizia ostacola i giudici”. Avs: “Chi teme quelle chat?”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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