L’opposizione | Citano Borsellino e bloccano un’inchiesta di mafia

Notizia in breve

L’opposizione ha criticato un voto in Parlamento, sostenendo che ha impedito l’avvio di un’indagine sulla mafia, citando la figura di un ex magistrato assassinato. Conte ha definito il voto “vergognoso” e ha chiesto alla leader di un partito di ripensarci. Il Partito Democratico ha segnalato che un ex sottosegretario alla Giustizia avrebbe ostacolato i giudici nel loro lavoro. Un’associazione ha invece chiesto chi abbia timore delle chat coinvolte.