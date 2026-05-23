Strage di Capaci Mattarella | Falcone e Borsellino ci hanno insegnato che la mafia finirà grazie a istituzioni salde

Da ilgiornaleditalia.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente della Repubblica ha ricordato la strage di Capaci, sottolineando che le morti di Falcone e Borsellino hanno insegnato che la mafia può essere sconfitta solo con istituzioni forti. Ha aggiunto che il loro lascito rappresenta un patrimonio etico e civile per la democrazia italiana. Le parole sono state pronunciate in occasione di un evento commemorativo dedicato alle vittime di mafia.

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"L'eredità di Falcone e Borsellino costituisce un patrimonio etico e civile che appartiene alla nostra democrazia. Pegno consegnato anzitutto alle generazioni più giovani", ha aggiunto il Capo dello Stato Nel 34° anniversario della Strage di Capaci, in cui la mafia uccise in un attentato Giov. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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