Mafia | i boss confermano Falcone e Borsellino già bersagli mirati

I boss mafiosi hanno confermato che Giovanni Falcone e Paolo Borsellino erano già nel mirino prima delle rispettive stragi. Dopo l’estate del 1992, la strategia della mafia è cambiata, passando da attentati mirati a attacchi più violenti e di massa. Le dichiarazioni indicano che le due procure erano obiettivi noti e che la decisione di colpire è stata presa dopo aver individuato i punti deboli delle indagini.

? Punti chiave Chi ha confermato che Falcone e Borsellino erano bersagli già individuati?. Perché la strategia mafiosa è cambiata radicalmente dopo l'estate del 1992?. Come hanno agito i mandamenti di Mazara del Vallo e Alcamo?. Cosa emerge dalle dichiarazioni dei boss sulla distinzione tra le stragi?.? In Breve Collaboratori Sinacori, Ferro, Cancemi e Brusca confermano obiettivi mirati contro i magistrati.. Attacchi al patrimonio artistico iniziano solo dopo la strage di via dei Georgofili (maggio 1993).. La Corte respinge il collegamento processuale tra stragi di Capaci e attentati al continente.. Strategie mafiose cambiano radicalmente tra l'estate 1992 e i successivi attacchi politici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Stragi di mafia: i colleghi che isolarono Falcone e Borsellino - FarWest 12/12/2025

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