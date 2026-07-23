La speranza di vita globale ha raggiunto i 73,8 anni grazie ai progressi medici, con un calo della mortalità infantile. Tuttavia, vivere più a lungo non corrisponde necessariamente a una migliore salute. I dati indicano che molte persone anziane convivono con problemi di salute cronici e limitazioni funzionali, evidenziando una differenza tra longevità e qualità della vita.

Grazie ai passi avanti condotti dalla medicina, la speranza di vita globale ha raggiunto negli ultimi tempi i 73,8 anni. Questo, ovviamente, anche attraverso il crollo della mortalità infantile. Tuttavia, questo traguardo nasconde una condizione tutt’altro che positiva legata al rapporto tra longevità e salute. Un ampio studio pubblicato su The Lancet Public Health rivela che le persone trascorrono una fetta sempre più consistente della propria esistenza in cattive condizioni fisiche e mentali. Nel 2023, a livello mondiale, la popolazione ha vissuto in media il 14,5% della vita convivendo con patologie e disabilità. Il fenomeno pare colpire soprattutto i Paesi più ricchi, dove l’allungamento dell’esistenza ha esteso la durata della malattia, invece che ritardarne la comparsa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Longevità e salute: perché vivere più a lungo non significa stare meglio

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Longevità non significa solo vivere più a lungo… ma vivere meglio ogni giorno..

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