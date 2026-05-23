Longevità è vivere più a lungo ma in salute
Il declino legato all’invecchiamento inizia già dai 35 anni, secondo il direttore scientifico di Unifarco. Per contrastarlo, si consiglia di adottare strategie che favoriscano il mantenimento della salute e dell’attività fisica nel tempo. L’obiettivo è vivere più a lungo in buona salute, evitando i principali segni del passare degli anni.
La longevità non è più soltanto una questione anagrafica. Oggi il dibattito scientifico si concentra sempre di più su come vivere più a lungo mantenendo energia, autonomia e qualità della vita. Un tema che intreccia ricerca, prevenzione, nutrizione, salute mentale e nuovi modelli di assistenza di prossimità. In occasione del Milan longevity summit, Unifarco presenta il progetto GenAge® e il modello delle Farmacie specializzate in longevità: un approccio che punta a trasformare la farmacia in un vero «Longevity hub», dove il farmacista diventa guida multidisciplinare in un percorso costruito su evidenze scientifiche, analisi dello stile di vita e prevenzione personalizzata. 🔗 Leggi su Laverita.info
Longevità: obiettivo vivere più a lungo, ma soprattutto meglio
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