Longevità è vivere più a lungo ma in salute

Da laverita.info 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il declino legato all’invecchiamento inizia già dai 35 anni, secondo il direttore scientifico di Unifarco. Per contrastarlo, si consiglia di adottare strategie che favoriscano il mantenimento della salute e dell’attività fisica nel tempo. L’obiettivo è vivere più a lungo in buona salute, evitando i principali segni del passare degli anni.

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La longevità non è più soltanto una questione anagrafica. Oggi il dibattito scientifico si concentra sempre di più su come vivere più a lungo mantenendo energia, autonomia e qualità della vita. Un tema che intreccia ricerca, prevenzione, nutrizione, salute mentale e nuovi modelli di assistenza di prossimità. In occasione del Milan longevity summit, Unifarco presenta il progetto GenAge® e il modello delle Farmacie specializzate in longevità: un approccio che punta a trasformare la farmacia in un vero «Longevity hub», dove il farmacista diventa guida multidisciplinare in un percorso costruito su evidenze scientifiche, analisi dello stile di vita e prevenzione personalizzata. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Longevità: obiettivo vivere più a lungo, ma soprattutto meglio

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