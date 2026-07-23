Il ministro dell’Agricoltura ha dichiarato che non è prevista alcuna alleanza con nessun partito di opposizione, in particolare con Futuro nazionale, che ha cercato più volte di sfiduciare il governo di destra. Il vicepresidente del Consiglio ha aggiunto che chi desidera rimanere all’opposizione non farà parte della maggioranza. Le affermazioni sono arrivate dopo un confronto interno sui rapporti con i partiti di opposizione.

“Non è in agenda l’alleanza con nessun partito d’opposizione, m en che meno con chi, come Futuro nazionale, per sei volte ha tentato di mandare a casa il primo governo di destra “. Così, in una intervista a La Gazzetta del Mezzogiorno, il ministro dell’Agricoltura F rancesco Lollobrigida respinge l’ipotesi di un’alleanza, in vista delle prossime elezioni, con il generale Vannacci. “La legge elettorale – aggiunge – influenza relativamente la composizione della coalizione. Mentre la sinistra non ha candidato e programmi di sintesi e per tentare di vincere farà un ‘carrozzone’ come suggerisce Matteo Renzi, noi abbiamo una proposta chiara, con Giorgia Meloni e i partiti che l’hanno sostenuta con lealtà e una omogeneità programmatica che esiste da trent’anni”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Lollobrigida avvisa Vannacci: “Nessuna alleanza: ha provato a mandarci a casa”. Tajani: “Vuole stare all’opposizione…”

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