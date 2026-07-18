Di sorpassi a destra Giorgia Meloni non vuol sentir parlarne: «piuttosto t'asfalto», ci scherza su coi suoi. Ma visti i tempi che corrono è meglio coprirsi il fianco, piantando paletti su un tema destinato ad esser centrale nella campagna elettorale delle prossime politiche: la sicurezza, vero terreno di battaglia per assicurarsi il voto degli italiani, tanto che anche il centrosinistra ha capito il vento che tira e lanciato un'opa, pronto a dettare la sua "ricetta" e a sconfessare quanto fatto da Meloni e la sua squadra in questi anni alla guida del Paese. Non i soli, ma in buona compagnia. Perché a picchiare duro sulla sicurezza un giorno sì e l'altro pure ci pensa anche Roberto Vannacci, smessi i panni della Lega e indossati quelli del leader di partito, alla testa del suo Futuro Nazionale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «Meglio perdere che stare con lui». Così Meloni vuole battare Vannacci sui suoi temi e non stringere un'alleanza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Saremo io e VOI per sempre…! Ci vediamo stasera per la finale!

Notizie e thread social correlati

Da Vannacci al candidato sindaco per Roma, Arianna Meloni risponde a tutto campo: “Chi vuole stare nel centrodestra…”Arianna Meloni ha dichiarato che il governo attuale durerà fino alla fine della legislatura.

Bindi a La7: “Renzi nel campo largo? Parla meglio di tutti ma sui temi essenziali sta sempre dall’altra parte”. Su Vannacci: “Deve preoccupare tutti”Durante un intervento su La7, Bindi ha affermato che Renzi nel campo largo parla meglio di tutti, ma sui temi principali si posiziona dall’altra...

Si parla di: Meglio perdere che stare con lui. Così Meloni vuole battare Vannacci sui suoi temi e non stringere un'alleanza.

Non mi faccio trattare così, ma Meloni ferma la rissa con Trump. E i ministri potranno andare a Villa TavernaColpo su colpo. Ma senza arrivare al KO. Giorgia Meloni attendeva la replica di Donald Trump. E così la nuova cascata di improperi del presidente americano via Truth è stata tutto tranne che un ... ilmessaggero.it

Trump attacca Meloni, l’Italia diserterà Villa Taverna. Non mi faccio trattare cosìSarà pure il Presidente degli Stati Uniti d'America, ma io non mi faccio trattare così da nessuno, sia chiaro.... È su tutte le furie Giorgia Meloni quando viene raggiunta dalle parole al vetriolo ... ilmattino.it