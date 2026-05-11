FdI chiude il caso Giuli Lollobrigida | Nessuna questione politica Un ministro sceglie lo staff che vuole
Il ministro Alessandro Giuli ha deciso di sostituire alcuni membri del suo staff al Ministero della Cultura. La decisione è stata comunicata pubblicamente dal ministro, che ha specificato che non si tratta di una questione politica. La notizia ha attirato l’attenzione di alcuni esponenti politici, tra cui un rappresentante di un partito di maggioranza, che ha commentato la scelta senza fare riferimenti a motivazioni politiche.
Per chi fa le pulci al governo Meloni è diventata una notizia la scelta del Ministro Alessandro Giuli di cambiare alcuni dei componenti del suo staff al Ministero della Cultura. La decisione di revocare due incarichi, quella del responsabile della segreteria tecnica Emanuele Merlino e della responsabile della segreteria particolare, Elena Proietti, che da sempre, a prescindere dagli Esecutivi, rientra nelle normali dinamiche dei vari dicasteri è oggi uno dei fatti del giorno riportati dai principali quotidiani nazionali. Notizia tra retroscena e ricostruzioni. Articoli su articoli, che svelano retroscena che tirano in ballo importanti esponenti del governo, fino ad arrivare addirittura alla presidente Meloni.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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