FdI chiude il caso Giuli Lollobrigida | Nessuna questione politica Un ministro sceglie lo staff che vuole

Il ministro Alessandro Giuli ha deciso di sostituire alcuni membri del suo staff al Ministero della Cultura. La decisione è stata comunicata pubblicamente dal ministro, che ha specificato che non si tratta di una questione politica. La notizia ha attirato l’attenzione di alcuni esponenti politici, tra cui un rappresentante di un partito di maggioranza, che ha commentato la scelta senza fare riferimenti a motivazioni politiche.

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