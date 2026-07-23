Logan Paul ha annunciato di aver chiesto alla WWE di organizzare un incontro contro Conor McGregor. La dichiarazione è stata rilasciata recentemente e ha attirato l’attenzione degli appassionati di wrestling e combattimento. Non ci sono ancora dettagli sul possibile accordo o sulle modalità dell’incontro. La richiesta di Paul si inserisce nel suo ruolo di figura pubblica coinvolta nel mondo dello sport da combattimento. La notizia ha suscitato reazioni nel settore, senza ulteriori sviluppi ufficiali al momento.

Tra i personaggi più discussi della WWE attuale, per diverse ragioni, Logan Paul è tornato a far parlare di sé, per delle dichiarazioni molto particolari. Durante il recente Fanatics Fest tenutosi a New York, definibile più o meno una gigantesca convention tutta incentrata sulla WWE, il membro della Vision ha organizzato una sessione live del suo podcast Impaulsive. Grosso spunto di conversazione per l’episodio è stata la sconfitta lampo in UFC patita dal sempre controverso Conor McGregor, che si sarebbe anche infortunato gravemente. Paul si accompagnava all’ex UFC Bantamweight Champion Sean O’Malley, il quale si è detto certo che McGregor avrebbe lottato ancora dopo il brutto passo falso, ma Paul non si è detto poi così sicuro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Logan Paul: “Ho chiesto alla WWE di affrontare Conor McGregor”

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Logan Paul DROPS A BOMB On His WWE Future

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