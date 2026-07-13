Conor McGregor ha difficoltà a togliersi la scarpa prima di affrontare Holloway | crescono i sospetti di match finto

Notizia in breve

Prima dell'incontro con Holloway, Conor McGregor ha avuto difficoltà a togliersi la scarpa, suscitando sospetti tra gli spettatori. Un video diffuso online mostra i momenti immediatamente prima dell'ingresso nell'ottagono, evidenziando questa scena. La situazione ha alimentato voci di un possibile match truccato, con alcune teorie che suggeriscono un accordo preventivo tra le parti. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata riguardo a queste ipotesi.