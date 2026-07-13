Conor McGregor ha difficoltà a togliersi la scarpa prima di affrontare Holloway | crescono i sospetti di match finto
Prima dell'incontro con Holloway, Conor McGregor ha avuto difficoltà a togliersi la scarpa, suscitando sospetti tra gli spettatori. Un video diffuso online mostra i momenti immediatamente prima dell'ingresso nell'ottagono, evidenziando questa scena. La situazione ha alimentato voci di un possibile match truccato, con alcune teorie che suggeriscono un accordo preventivo tra le parti. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata riguardo a queste ipotesi.
C'è una teoria del complotto dilagante su Conor McGregor: un video mostra cosa è successo prima che entrasse nell'ottagono per affrontare Max Holloway. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Come CONOR MCGREGOR ha Preso in OSTAGGIO la UFC | Documentario Completo
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