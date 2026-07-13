Logan Paul ha comunicato a Paul Heyman di essere molto più avanti nel recupero dall'infortunio rispetto alle previsioni iniziali. Ha riferito di aver fatto progressi significativi e di poter tornare in azione con tre mesi di anticipo rispetto ai tempi stimati. La notizia è stata condivisa durante una conversazione tra i due, senza ulteriori dettagli sui metodi di riabilitazione o sulla data di ritorno.

Logan Paul ha rivelato a Paul Heyman di essere molto più avanti del previsto nel percorso di recupero dall’infortunio, arrivando addirittura a parlare di un anticipo di tre mesi rispetto ai tempi stimati. La star dei social media e WWE Superstar ha riportato un infortunio nelle scorse settimane, costringendo Bron Breakker a prendere il suo posto come metà dei World Tag Team Champions. Da allora non era stata comunicata una possibile data per il suo ritorno sul ring, ma gli ultimi aggiornamenti fanno pensare che il rientro possa avvenire molto prima del previsto. Nel suo ultimo vlog Day in the life, Logan Paul viene ripreso nel backstage di RAW mentre parla con Paul Heyman. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Logan Paul rivela a Paul Heyman un importante aggiornamento sul suo infortunio

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Logan Paul Reveals The Secret To His INSANE WWE Body Transformation

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