odissea il nuovo film di christopher nolan arriva nelle sale uci cinemas di roma anche in imax

Dal 16 luglio, nelle sale UCI Cinemas di Roma, arriva il nuovo film di Christopher Nolan, “Odissea”, anche in versione IMAX. Il film sarà proiettato nelle sale di Porta di Roma, Roma Est, Parco Leonardo e UCI Luxe Maximo. Nolan, regista premiato con un Oscar per “Oppenheimer”, è noto per film come “Inception” e “Interstellar”. “Odissea” rappresenta il suo tredicesimo lungometraggio.

Dal 16 luglio arriva negli UCI Cinemas Porta di Roma, Roma Est, Parco Leonardo e UCI Luxe Maximo “Odissea”, il tredicesimo lungometraggio di Christopher Nolan, premio Oscar per Oppenheimer e autore di alcuni dei film più ambiziosi degli ultimi vent’anni, da Inception a Interstellar. Per celebrare questo attesissimo film, il 17 luglio a UCI Cinemas Porta di Roma avrà luogo il primo appuntamento capitolino di “Beyond the Movies – PostCredits”, il format di UCI Cinemas realizzato in collaborazione con Cinefacts.it e Longtake che trasforma una semplice proiezione in un’esperienza da vivere e condividere anche dopo i titoli di coda. Ospite della... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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ODISSEA – Il nuovo film di Christopher Nolan | Trailer Ufficiale

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