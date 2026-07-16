Odissea è corsa ai biglietti ma in Italia non vedremo il film così come è stato girato da Nolan Ecco perché

L’uscita del film di Christopher Nolan ha generato una forte domanda di biglietti, soprattutto per le proiezioni in formati speciali. In Italia, tuttavia, non sarà possibile vedere la versione completa così come è stata girata dal regista. La produzione ha modificato alcune scene o dettagli per adattarle alle normative locali o alle limitazioni tecniche, impedendo la visione integrale della pellicola originale. La distribuzione nei cinema italiani non prevede la proiezione dell’intera versione senza modifiche.

È il giorno di Odissea di Christopher Nolan ma per molti l’odissea è riuscire a trovare un posto al cinema. L’uscita del film che il regista ha definito « il più grande che avessimo mai realizzato» ha innescato una corsa ai biglietti anche in Italia, soprattutto per le proiezioni nei formati speciali. La domanda si è concentrata sulle sale IMAX e, ancora di più, sui pochissimi cinema italiani che possiedono ancora i proiettori necessari a mostrare il film in pellicola 70 millimetri. Non si tratta soltanto della normale attesa per un kolossal con un cast che comprende Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson e Charlize Theron. 🔗 Leggi su Open.online

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