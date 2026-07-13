Alberto Angela con l' intervista a Matt Damon e Christopher Nolan per L' Odissea dimostra di essere molto più avanti del pubblico che lo accusa di una caduta di stile

Da vanityfair.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alberto Angela ha intervistato Matt Damon e Christopher Nolan per il progetto L'Odissea. Le sue domande sono state oggetto di critiche da parte di alcuni spettatori, che hanno accusato l’intervista di perdere stile. Tuttavia, Angela ha dimostrato una capacità di approfondimento superiore, sottolineando come i classici letterari siano aperti a interpretazioni personali. La critica non ha considerato questo aspetto, che evidenzia la libertà di lettura e interpretazione propria di ogni pubblico.

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E questo è un peccato perché, se il pubblico avesse prestato attenzione alle domande di Alberto Angela, si sarebbe reso conto di un dettaglio non di poco conto: che i classici sono tali proprio perché il pubblico è libero di interpretarli alla propria maniera. Fermo restando che parliamo comunque di un'opera di finzione e che, a dirla tutta, non sappiamo nemmeno se sia stato un singolo autore a scriverla, Alberto Angela con la sua intervista a Nolan e a Damon ha dimostrato che non bisogna avere paura di ciò che Hollywood cerca di trasporre sul grande schermo, perché storie così complesse e così ricche di sfumature come L'Odissea meritano di essere interpretate e lette secondo il proprio gusto e la propria sensibilità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Alberto Angela, con l'intervista a Matt Damon e Christopher Nolan per L'Odissea, dimostra di essere molto più avanti del pubblico che lo accusa di una «caduta di stile»
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