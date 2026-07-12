Stasera riparte l’attività di #Noos, un progetto dedicato alla divulgazione scientifica. La squadra che lo gestisce ha deciso di riprendere questa iniziativa, ricordando l’eredità lasciata da Piero. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici della nuova stagione, né sui partecipanti o sugli eventuali ospiti. La ripresa segna un ritorno all’impegno di diffondere conoscenza attraverso i propri canali.

«Ci siamo: questa sera riparte l’avventura della conoscenza di #Noos! Sembra ieri quando, insieme alla mia squadra, decidemmo di raccogliere la fiaccola della divulgazione scientifica lasciata da Piero per dare vita a questo nuovo progetto. E, invece, siamo già alla quarta edizione di questo programma che, in queste calde sere d’estate, vi accompagna alla scoperta dei diversi campi della conoscenza». L'edizione di quest'anno parte con due ospiti d’eccezione: il regista Christopher Nolan e l’attore Matt Damon. «Ci parleranno del loro ultimo film Odissea, in uscita nelle sale italiane il prossimo 16 luglio». La trasposizione... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Perché non vediamo l'ora che Alberto Angela ci racconti l'Odissea con Matt Damon e Christopher Nolan

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Il finale tragico per Alberto Angela: scopre che la moglie lo tradisce con un altro uomo.

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