La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’indagine su un ex designatore degli arbitri di Serie A e B, accusato di concorso in frode sportiva. Nel procedimento, sono emersi dubbi sulla mancata confisca di alcuni telefonini, sollevando sospetti di un possibile doppio standard. Nessun sequestrato è stato effettuato sui dispositivi, nonostante le indagini. La richiesta di archiviazione è arrivata questa settimana, senza ulteriori approfondimenti sul caso.

La Procura di Milano ha chiesto questa settimana l'archiviazione per Gianluca Rocchi, l'ex designatore degli arbitri di Serie A e Serie B indagato per concorso in frode sportiva. Dopo oltre un anno di indagini, i magistrati milanesi hanno concluso che non esiste un "sistema" strutturato volto ad alterare le partite o a favorire l'Inter attraverso le designazioni arbitrali. Nel provvedimento di archiviazione, firmato dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal pm Gianluca Ascione, si da anche atto del mancato sequestro dei cellulari degli indagati, a causa del “clamore mediatico” che ha accompagnato l'indagine fin dall'inizio L'inchiesta nasce da lontano, ben prima dell'esposto presentato dall'ex assistente arbitrale Domenico Rocca. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lo strano caso dei telefonini non sequestrati e quei dubbi su un doppio standard

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Policía arrestó a la mujer EQUIVOCADA y fue su peor error

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