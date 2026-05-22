Recentemente, è stato segnalato un fenomeno insolito nel settore veterinario, riguardante un gruppo di persone che i professionisti del settore si rifiutano di curare. Questa situazione ha suscitato attenzione e ha portato a interrogativi riguardo alle ragioni di questo comportamento. Non si tratta di casi isolati, ma di una tendenza che ha attirato l’interesse di diverse fonti di informazione. Il fenomeno ha suscitato discussioni tra esperti e cittadini, senza ancora arrivare a una spiegazione definitiva.

Il titolo potrebbe aver generato un po’ di confusione, ma è del tutto normale. Eppure, è proprio così. Diversi giovani stranieri si identificano in animali e, proprio per questa ragione, scelgono di rivolgersi alle cliniche veterinarie. Anche se il discorso in apparenza non fa alcuna piega, il problema è ben visibile. Difatti, non è sufficiente essere theriani, e quindi identificarsi fisicamente o spiritualmente in un animale, per essere visitati o curati dai veterinari. Tuttavia, il caso sembra aver preso una piega così significativa in Portogallo che l’ Ordine dei Medici Veterinari (OMV) si è trovato costretto a definire delle linee guida interne per trattare queste persone a Lisbona e nel resto del mondo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Lo strano caso dei Theriani: le persone che i veterinari si rifiutano di curare

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