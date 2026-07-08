Un paio di pantaloni estivi di Zara sono diventati notizia dopo aver causato incidenti a chi li indossa, portando alcuni a finire in ospedale. Si tratta di un modello largo, lungo e con elastico in vita, considerato normale. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social media, dove si discute della sicurezza di questo capo di abbigliamento. Finora, non ci sono state segnalazioni di altri incidenti o richiami ufficiali da parte del marchio.

Un paio di pantaloni di Zara sta facendo il giro del web, e non è una buona notizia per il brand. Apparentemente non hanno nulla fuori dall’ordinario: un comune modello ampio e lungo, con l’elastico in vita. Peccato che moltissime donne abbiano raccontato sui social di essere cadute rovinosamente a terra proprio per colpa di questo modello, condividendo le foto dei lividi o delle ferite. TikTok e Instagram li hanno prontamente soprannominati “hazard pants” o “deadly pants”, cioè pericolosi o letali, per mettere in guardia altre potenziali clienti. Non è estate senza una polemichetta, e questa è perfetta: un paio di banali pantaloni estivi capaci di mandarti in ospedale? “Meritano un documentario su Netflix”, ha scritto una ragazza su TikTok. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Può un paio di banali pantaloni estivi mandarti in ospedale? Meritano un documentario su Netflix”: lo strano caso dei pantaloni “killer” di Zara che fanno inciampare chi li indossa

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