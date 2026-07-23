Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi è salito a 85 punti base, con un rendimento dei Btp al 4,04%. Nei primi minuti di apertura dei mercati europei del 23 luglio, l’indice ha mostrato un aumento rispetto alla giornata precedente.

Nei primi minuti dopo l’apertura dei mercati finanziari europei del 23 luglio, lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi ha registrato un altro aumento rispetto a ieri, portandosi a 85 punti base. Si tratta di un ennesimo record per gli ultimi mesi e tra i picchi più alti in assoluto del 2026. A causare questa corsa è il costante aumento dei rendimenti dei titoli di Stato italiani, che continuano a crescere. L’apertura ha visto i Btp a 10 anni benchmark arrivare al 4,04%, un livello di interessi che non si vedeva da oltre due anni. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Lo spread tra Btp e Bund continua a correre a 85 punti base, rendimenti record al 4,04%

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