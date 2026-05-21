Spread Btp-Bund in calo a 75 punti base rendimenti al 3,85% in apertura

Nella prima fase delle contrattazioni di giovedì 21 maggio, lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si è ridotto a 75 punti base. Contestualmente, i rendimenti dei Btp italiani hanno raggiunto il 3,85 per cento. Questa variazione si è verificata all’apertura dei mercati finanziari e rappresenta una diminuzione rispetto ai livelli precedenti. I dati indicano un calo dello spread e un aumento dei rendimenti rispetto alla chiusura precedente.

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Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è sceso a 75 punti base all’apertura dei mercati finanziari di giovedì 21 maggio. Il differenziale si era ridotto già nella giornata di ieri, sia a causa dell’accordo interno all’Ue sulla formalizzazione del patto sui dazi con gli Usa, sia grazie ad alcune parole di Trump sulla guerra in Iran. I rendimenti sono calati significativamente, riportandosi al 3,85% per quanto riguarda i Btp decennali benchmark. Meno rapida la discesa degli interessi sui Bund, che si trovano accora al 3,10%, ben al di sopra della soglia del 3% che per mesi ha rappresentato il tetto massimo per i titoli tedeschi. Notizia in... 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Spread Btp-Bund in calo a 75 punti base, rendimenti al 3,85% in apertura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ungheria, è FINITA: la lezione BRUTALE che ogni investitore deve imparare Sullo stesso argomento Spread Btp-Bund torna a 75 punti base dopo i cali, rendimenti al 3,73%Lo stallo sui negoziati tra Iran e Stati Uniti ha riportato instabilità sui mercati obbligazionari europei. Spread Btp-Bund a 85 punti base, la crisi energetica manda i rendimenti al 3,92%Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi ha raggiunto gli 85 punti base in apertura del 5 maggio, tornando a crescere dopo il calo registrato... #ULTIMORA | Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in calo: il differenziale ha avviato la seduta a 75,5 punti base contro i 77 della chiusura di ieri. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,92%. - Ultima ora - Ansa.it - #ANSA x.com Spread Btp-Bund in calo a 75 punti base, rendimenti al 3,85% in aperturaÈ tornato a scendere in apertura lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi, dopo che Trump ha parlato di una possibile intesa con l’Iran ... quifinanza.it Spread Btp-Bund in calo a 76 punti base, Trump tranquillizza i mercatiLo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si è ridotto di diversi punti in apertura a causa di un repentino calo dei rendimenti ... quifinanza.it