Spread Btp-Bund a 85 punti base la crisi energetica manda i rendimenti al 3,92%

Nella giornata del 5 maggio, lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi si è attestato a 85 punti base, segnando un aumento rispetto alla chiusura del giorno precedente. Nel frattempo, i rendimenti dei Btp italiani sono saliti al 3,92%, un valore influenzato dall’attuale crisi energetica che sta pesando sui mercati finanziari. La variazione dello spread riflette le tensioni tra le due economie e la percezione di rischio sui titoli italiani.

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi ha raggiunto gli 85 punti base in apertura del 5 maggio, tornando a crescere dopo il calo registrato lunedì 4 maggio. La tregua è durata poche ore a causa della ripresa delle ostilità in Medio Oriente, che ha accentuato le preoccupazioni verso una crisi energetica di lungo periodo in Europa. Anche i rendimenti sono tornati a crescere, con i Btp benchmark a 10 anni oltre il 3,90%, in linea con il resto dei titoli di Stato europei. Quest’ultimo dettaglio è un segnale dai mercati, che non sembrano ritenere probabile uno scostamento di bilancio da parte dell’Italia per affrontare i rincari di petrolio e gas.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Spread Btp-Bund a 85 punti base, la crisi energetica manda i rendimenti al 3,92% Notizie correlate Spread Btp-Bund a 81 punti base, rendimenti in crescita nel giorno dell’asta dei BtpL’ultima apertura della settimana dello spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è negativa. Spread Btp-Bund torna a 75 punti base dopo i cali, rendimenti al 3,73%Lo stallo sui negoziati tra Iran e Stati Uniti ha riportato instabilità sui mercati obbligazionari europei. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Lo spread Btp-Bund apre in calo a 81,6 punti; Spread Btp/Bund e rendimenti stabili; Spread Btp-Bund a 87 punti base dopo le aste di aprile, raccolti altri 9 miliardi; Lo spread Btp-Bund apre poco mosso a 85 punti base. Spread Btp-Bund a 84 punti base, il Project Freedom di Trump rassicura i mercatiLo spread tra Btp e Bund si è ridotto di tre punti a 84 punti base dopo il weekend lungo, grazie soprattutto a un annuncio di Trump ... quifinanza.it BTp: spread chiude in rialzo a 84 punti, rendimento decennale sale al 3,92%(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 mag - Chiusura in rialzo per lo spread tra BTp e Bund. A fine seduta, il differenziale di rendimento tra il ... ilsole24ore.com Lo spread tra Btp e Bund chiude a 85 punti. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,9% #ANSA x.com Lo spread tra Btp e Bund si è ridotto di tre punti a 84 punti base dopo il weekend lungo del Primo Maggio, grazie soprattutto all'annuncio di Trump su Project Freedom - facebook.com facebook