In allenamento, l’allenatore ha detto ai giocatori: “Io resterò qui, ma molti di voi andranno via”. La sessione si è svolta mentre il mercato di Serie A prosegue con molte squadre che ancora non hanno completato le operazioni di mercato. Tra le società coinvolte, Milan, Fiorentina, Como e Venezia sono state escluse dalle trattative più recenti, lasciando il campionato in attesa di sviluppi nelle prossime settimane.

23 luglio 2026, tolte Milan, Fiorentina, Como e, al netto della sua dimensione, il Venezia, stiamo assistendo a un mercato — quello di Serie A — che si trascina con insostenibile stanchezza. In parole povere, un mercato deprimente. Tra l’Inter che si fa soffiare colpi quasi fatti, il Napoli che, se non cede, non puoi comprare, e la Juve che, oltre a Ekhator e Çelik, è impelagata tra cessioni che non arrivano e colpi che sfumano (vedi il Dibu). Spalletti sta iniziando a perdere la pazienza. Il punto di Filippo Cornacchia sulla Gazzetta dello Sport. Juve, Spalletti è furioso. Si legge sulla Gazzetta: “Il mer­cato della Juven­tus pro­cede a rilento e Spal­letti sta per­dendo il buon umore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lo Spalletti furioso: la Juve arranca sul mercato e lui si sfoga in allenamento: “Io resterò qui, ma molti di voi andranno via”

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