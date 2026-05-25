L’allenatore di una squadra di calcio ha commentato in diretta televisiva, dicendo che, nonostante alcuni vedano la stagione come un fallimento, la delusione rappresenterà una spinta per migliorare. La squadra dovrà superare la mancata qualificazione alla Champions League e concentrarsi subito sulle prossime sfide, sia in campo che in ambito organizzativo. Nei commenti si è parlato di una fase di ripartenza, senza dettagli specifici su strategie o cambiamenti.

La Juventus deve archiviare la delusione per la mancata qualificazione alla prossima Champions League e trovare l’energia per ripartire immediatamente, sia dentro sia fuori dal terreno di gioco. Intervenuto ai microfoni della trasmissione Pressing sulle reti Mediaset, in un’intervista ripresa questa mattina anche dal sito TuttoJuve.com, l’allenatore bianconero Luciano Spalletti ha commentato l’esito del campionato subito dopo il derby che ha decretato i verdetti finali. Il tecnico toscano ha espresso profonda amarezza per l’obiettivo sfuggito, a suo dire in modo immeritato, ma ha voluto sottolineare come la storia, il blasone della società e... 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, lo sfogo di Spalletti a Mediaset: “Voi ci vedete un fallimento, ma questa delusione sarà la nostra molla”

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Parma-Juventus, le parole di Spalletti a Sky Sport dopo la partita | Serie A

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