A Livorno, la vicesindaca ha ricevuto insulti sessisti sui social media dopo aver indossato pantaloncini. La donna, 44 anni, ha commentato di sentirsi ferita dai commenti delle donne e ha chiesto di essere giudicata per il suo lavoro. La polemica è ancora in corso, con diverse reazioni sulla vicenda. La vicenda ha attirato l’attenzione sui commenti offensivi rivolti alla politica.

Livorno, 23 luglio 2026 – Non si placa la polemica sulle offese sessiste a Libera Camici, 44 anni. Un paio di pantaloncini che ha scatenato la bufera, sulla quale la vicesindaca di Livorno è tornata a replicare in un’intervista al Corriere della Sera. “Io sono Libera di nome e soprattutto di fatto. Mi giudichino per quello che faccio, non per come mi vesto”, ha dichiarato Camici. Cosa è successo. Durante una conferenza stampa con il sindaco Luca Salvetti, tutte le attenzioni si sono concentrate sul look della vicesindaca. I pantaloncini corti e le gambe della vicesindaca sono stati oggetto di attacchi, con insinuazioni varie che Libera Camici giudica come una vera e propria “barbarie”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Livorno, insulti alla vicesindaca per i pantaloncini: “Ferita dai commenti delle donne, giudicatemi per il mio lavoro”

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Si parla di: La vicesindaca di Livorno: Insultata per un paio shorts. Ferita dai tanti commenti di donne: colpito il mio corpo, non le mie idee; Livorno, insulti alla vicesindaca per i pantaloncini: Ferita dai commenti delle donne, giudicatemi per il mio lavoro.