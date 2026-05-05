Ho visto il mio cane Osso sbranato dai lupi Chi ha un cane sa il dolore è fisico Il lavoro delle autorità è rendere possibile la convivenza tra uomini e lupi Il mio è stato seppellire Osso | il racconto straziante di Michele Serra

Il 2 maggio in Val Tidone, un cane è stato attaccato e ucciso da un branco di lupi. Un proprietario ha descritto il momento in cui ha visto il suo animale sbranato e ha parlato del dolore fisico che ha provato. Ha aggiunto che il suo cane è stato seppellito e ha commentato il ruolo delle autorità nel gestire la presenza dei lupi nella zona.

Il suo cane, Osso, è stato sbranato dai lupi in Val Tidone lo scorso 2 maggio. Michele Serra racconta come è accaduto, quello che ha visto, quello che ha provato e ancora prova. E lo fa nella sua newsletter sul Post: l’amico cacciatore che lo aiuta a cercare Osso, la sensazione di sapere cosa avrebbero trovato, “al centro del cerchio c’era il mio cane sbranato dai lupi. La sera prima non era rientrato e lo avevamo cercato inutilmente, nel plenilunio, sperando si fosse perso (ma non si perdeva mai)”. Inutile cercare di riassumere l’atroce e insieme bellissima descrizione del momento fatta da Serra, con “i quattro esseri umani in piedi attorno a quel piccolo corpo quadrupede erano, di fronte a quella briciola, solo stuzzicadenti ficcati nel terreno quando passa la tempesta”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho visto il mio cane Osso sbranato dai lupi. Chi ha un cane sa, il dolore è fisico. Il lavoro delle autorità è rendere possibile la convivenza tra uomini e lupi. Il mio è stato seppellire Osso”: il racconto straziante di Michele Serra Notizie correlate Michele Serra, il cane Osso sbranato dai lupi: "Un dolore fisico, servono interventi"Il giornalista e scrittore Michele Serra ha raccontato con dolore la perdita del proprio cane Osso, sbranato da un branco di lupi a poca distanza... Leggi anche: Michele Serra e il "dolore fisico" per la morte del suo cane Osso, "sbranato dai lupi, seppellito in giardino" Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: I lupi uccidono Osso, cane di Serra. Ho pensato: me ne vado da qui; Il cane di Michele Serra sbranato dai lupi. Mi sento come uno che ha pagato un tributo alla natura. Servono interventi. Michele Serra: Che strazio, il mio cane Osso sbranato dai lupi in Val TidoneIl giornalista e scrittore racconta il dolore fisico per la morte dell’animale, a cui aveva anche dedicato un libro per ragazzi, avvenuta sull'appennino ... bologna.repubblica.it Il dolore di Michele Serra per il cane Osso, ucciso dai lupi, e quella verità scomoda che preferiamo ignorareMichele Serra racconta la morte del cane Osso ucciso dai lupi e riporta al centro il tema della convivenza in montagna con la fauna selvatica. greenme.it Michele Serra racconta oggi su Repubblica la morte del suo cane Osso, un segugio di 7 anni sbranato dai lupi lo scorso primo maggio. La casa del giornalista e scrittore si trova in Val Tidone sull’Appennino piacentino. Il cane, a cui Serra aveva già dedicato - facebook.com facebook Il dolore di Michele Serra per il cane Osso, ucciso dai lupi, e quella verità scomoda che preferiamo ignorare x.com