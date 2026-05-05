Ho visto il mio cane Osso sbranato dai lupi Chi ha un cane sa il dolore è fisico Il lavoro delle autorità è rendere possibile la convivenza tra uomini e lupi Il mio è stato seppellire Osso | il racconto straziante di Michele Serra

Da ilfattoquotidiano.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2 maggio in Val Tidone, un cane è stato attaccato e ucciso da un branco di lupi. Un proprietario ha descritto il momento in cui ha visto il suo animale sbranato e ha parlato del dolore fisico che ha provato. Ha aggiunto che il suo cane è stato seppellito e ha commentato il ruolo delle autorità nel gestire la presenza dei lupi nella zona.

Il suo cane, Osso, è stato sbranato dai lupi in Val Tidone lo scorso 2 maggio. Michele Serra racconta come è accaduto, quello che ha visto, quello che ha provato e ancora prova. E lo fa nella sua newsletter sul Post: l’amico cacciatore che lo aiuta a cercare Osso, la sensazione di sapere cosa avrebbero trovato, “al centro del cerchio c’era il mio cane sbranato dai lupi. La sera prima non era rientrato e lo avevamo cercato inutilmente, nel plenilunio, sperando si fosse perso (ma non si perdeva mai)”. Inutile cercare di riassumere l’atroce e insieme bellissima descrizione del momento fatta da Serra, con “i quattro esseri umani in piedi attorno a quel piccolo corpo quadrupede erano, di fronte a quella briciola, solo stuzzicadenti ficcati nel terreno quando passa la tempesta”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Ho visto il mio cane Osso sbranato dai lupi. Chi ha un cane sa, il dolore è fisico. Il lavoro delle autorità è rendere possibile la convivenza tra uomini e lupi. Il mio è stato seppellire Osso”: il racconto straziante di Michele Serra

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