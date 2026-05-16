Cherubini esce allo scoperto | La vicenda delle plusvalenze una ferita aperta Alla Juve il mio ruolo era più focalizzato sull’aspetto tecnico

In un’intervista a Calcio e Finanza, Cherubini ha parlato della sua esperienza alla Juventus, affrontando le difficoltà incontrate durante il suo ruolo. Ha commentato la vicenda delle plusvalenze definendola una ferita aperta per il club. Ha spiegato che il suo incarico si concentrava principalmente sugli aspetti tecnici. La discussione si è concentrata sulle sfide affrontate nella gestione del settore sportivo della squadra, senza fare riferimenti a dettagli specifici o a altre figure coinvolte.

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