Cherubini esce allo scoperto | La vicenda delle plusvalenze una ferita aperta Alla Juve il mio ruolo era più focalizzato sull’aspetto tecnico
In un’intervista a Calcio e Finanza, Cherubini ha parlato della sua esperienza alla Juventus, affrontando le difficoltà incontrate durante il suo ruolo. Ha commentato la vicenda delle plusvalenze definendola una ferita aperta per il club. Ha spiegato che il suo incarico si concentrava principalmente sugli aspetti tecnici. La discussione si è concentrata sulle sfide affrontate nella gestione del settore sportivo della squadra, senza fare riferimenti a dettagli specifici o a altre figure coinvolte.
di Francesco Spagnolo Cherubini in un’intervista a Calcio e Finanza si è soffermato sulla sua esperienza con la Juventus sottolineando tutte le difficoltà che ci sono state. Il mondo del calcio vive di dinamiche complesse, dove i ruoli dirigenziali evolvono costantemente tra campo e scrivania. Un esempio emblematico di questa evoluzione è rappresentato dall’esperienza professionale di Federico Cherubini, figura di spicco del management sportivo italiano. Il dirigente del Parma ai microfoni di Calcio e Finanza ha recentemente analizzato le differenze cruciali tra le sue ultime avventure professionali, evidenziando come la natura del suo lavoro sia mutata nel tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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