Una donna di circa 80 anni è morta dopo essere stata investita da un bus in via Grande due mesi fa. L’incidente è avvenuto il 1 giugno, e dopo quasi due mesi di cure, la donna ha cessato di vivere. La vittima era stata soccorsa immediatamente dopo l’incidente, ma le sue condizioni si sono aggravate nel corso del tempo. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.

Livorno, 23 luglio 2026 – Dopo una battaglia di quasi due mesi, non ce l’ha fatta Graziella Barducci, la donna di circa 80 anni livornese travolta da un bus in via Grande lo scorso 1 giugno. La notizia è stata riportata da Il Tirreno. L’incidente è avvenuto la mattina dello scorso 1 giugno. In base a quanto emerso dalle prime ricostruzioni, sembra che l’anziana stesse scendendo dal pullman della linea 8R di Autolinee Toscane alla fermata “Via Grande 7 – Porto mediceo” al momento dell’incidente. Le due porte del mezzo si sarebbero chiuse mentre l’anziana stava scendendo. Rimasta incastrata è stata poi sbalzata sull’asfalto e quindi investita dalle ruote del mezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Livorno, è morta la donna investita dal bus: l’incidente due mesi fa in via Grande

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