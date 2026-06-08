Incidente ai Colli Portuensi | investita da un automobilista morta una donna

Notizia in breve

Una donna è stata investita e uccisa da un’auto nella zona dei Colli Portuensi, a Monteverde. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio e non c’è stato nulla da fare per la vittima, che è stata travolta da un veicolo condotto da un automobilista. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma l’intervento si è rivelato inutile. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.