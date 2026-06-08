Incidente ai Colli Portuensi | investita da un automobilista morta una donna
Una donna è stata investita e uccisa da un’auto nella zona dei Colli Portuensi, a Monteverde. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio e non c’è stato nulla da fare per la vittima, che è stata travolta da un veicolo condotto da un automobilista. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma l’intervento si è rivelato inutile. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.
Investita da un automobilista è morta sul colpo. Una donna, travolta nella zona dei Colli Portuensi, a Monteverde. La tragedia è avvenuta questa mattina, lunedì 8 giugno, per la vittima non c'è stato nulla da fare, è deceduta prima di poter essere trasportata in ospedale.Investimento mortale ai. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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